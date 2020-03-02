Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко считает, что правительству Украины необходимы изменения.
"Есть претензии к руководителям правоохранительных структур. Правительство нуждается в институциональных изменениях", — заявил парламентарий.
Корниенко планирует провести "серьезный разговор" на заседании парламента 4 марта с людьми, возглавляющими правоохранительные органы страны, а также с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".