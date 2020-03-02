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Источник Правда.Ру

В "Слуге народа" обсуждают изменения в кабинете министров

Мир » Бывший СССР » Украина

Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко считает, что правительству Украины необходимы изменения.

"Есть претензии к руководителям правоохранительных структур. Правительство нуждается в институциональных изменениях", — заявил парламентарий.

Корниенко планирует провести "серьезный разговор" на заседании парламента 4 марта с людьми, возглавляющими правоохранительные органы страны, а также с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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