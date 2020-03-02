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Источник Правда.Ру

Австрия усилит греко-турецкую границу из-за потока мигрантов

Мир

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что направит пограничную полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов на границе с Турцией.

"Мы должны быть чётко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе", — подчеркнул министр при общении с журналистами.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган открыл границу с Евросоюзом для мигрантов.

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