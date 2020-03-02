Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что направит пограничную полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов на границе с Турцией.
"Мы должны быть чётко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе", — подчеркнул министр при общении с журналистами.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган открыл границу с Евросоюзом для мигрантов.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".