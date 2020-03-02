Штаб-квартира Nike в Европе закрылась из-за коронавируса

Штаб-квартира компании Nike в Европе, расположенная в нидерландском городе Хилверсум, была закрыта из-за коронавируса. Об этом сообщило агентство ANP. По информации агентства, один из сотрудников офиса Nike заразился смертельным недугом.

В здании европейской штаб-квартиры Nike работает около двух тысяч человек. Руководство компании приняло решение закрыть офис на два дня. Дальнейшие инструкции сотрудники штаб-квартиры получат во вторник, 3 марта.