Штаб-квартира компании Nike в Европе, расположенная в нидерландском городе Хилверсум, была закрыта из-за коронавируса. Об этом сообщило агентство ANP. По информации агентства, один из сотрудников офиса Nike заразился смертельным недугом.
В здании европейской штаб-квартиры Nike работает около двух тысяч человек. Руководство компании приняло решение закрыть офис на два дня. Дальнейшие инструкции сотрудники штаб-квартиры получат во вторник, 3 марта.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".