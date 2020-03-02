Украинский пранкер "Джокер" пообщался с премьер-министром страны от имени депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Гео Лероса.
"Леша, ты остаешься?", - спросил пранкер главу правительства.
"Очень навряд ли, но все может быть", - ответил ему Гончарук.
К своему сообщению премьер прикрепил смайлик с улыбкой.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".