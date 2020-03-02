В Берлине госпитализировали первого пациента с коронавирусом

Берлинские медики обнаружили коронавирус нового типа у местного жителя. Его госпитализировали и сейчас он находится под наблюдением врачей.

В настоящее время медики устанавливают личности, с которыми контактировал инфицированный.

Всего в Германии заболели коронавирусом 117 человек.