Берлинские медики обнаружили коронавирус нового типа у местного жителя. Его госпитализировали и сейчас он находится под наблюдением врачей.
В настоящее время медики устанавливают личности, с которыми контактировал инфицированный.
Всего в Германии заболели коронавирусом 117 человек.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".