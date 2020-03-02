Олимпийские игры-2020 могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры-2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за распространения коронавируса в Японии и по всему миру. Власти рассматривают идею трансляции Олимпиады по телевизору.

Япония не собирается отказываться от проведения летних Олимпийских игр-2020 года, поскольку на их организацию было потрачено 12 миллиардов долларов.