В понедельник, 2 марта, в Иране скончался член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади. Причиной смерти чиновника стал коронавирус нового типа.
В Иране от коронавируса умерли более 30 человек. Еще 400 человек заражены смертельным недугом. Среди них вице-президент, заместитель министра здравоохранения и два депутата парламента. Иранский парламент был вынужден приостановить работу из-за эпидемии COVID-2019.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".