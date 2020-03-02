Президент России Владимир Путин сообщил о том, как его американский коллега Дональд Трамп жаловался ему на большие военные расходы США. Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
"Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший военный бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов долларов", — сказал президент, указав на сожаление, с которым говорил Трамп.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".