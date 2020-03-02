США хотят арестовать Олега Тинькова из-за уклонения от уплаты налогов

Генпрокуратура США выдала предварительный ордер на арест российского банкира Олега Тинькова. Бизнесмену пришлось внести 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога, чтобы оставаться на свободе пока идет разбирательство в суде.

Издание Sunday Express сообщает, что Олег Тиньков обвиняется в США в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. До следующего заседания суда банкир будет носить электронный браслет для слежения за его передвижением. Тинькову запрещено покидать квартиру с 19:00 до 7:00.

В "Тинькофф Банке" отказались комментировать информацию.