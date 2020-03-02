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Эпидемия коронавируса в Южной Корее: статистика за сутки

Мир

За сутки — 1 марта — в Южной Корее зарегистрировано 476 новых случаев заражения COVID-2019.

Как следует из опубликованного отчета минздрава страны,

по данным, полученным Центром по контролю и профилактике заболеваний, на 00:00 часов по местному времени (18:00 по мск — прим. ред.) 2 марта, на территории Южной Кореи:

  • всего 4212 зараженных коронавирусом, из них:
  • в Сеуле — 91;
  • в Тэгу — 3081;
  • в провинции Кёнсан-Пукто — 624;
  • в провинции Кёнгидо — 92;
  • в Пусане — 88;
  • летальных исходов - 22;
  • выписаны из больниц - 31 выздоровевший;
  • под наблюдением 33799 человек, имевших контакты с заболевшими.

За сутки в стране

  • новых заражений — 476, из них:
  • в городе Тэгу — 377;
  • в провинции Кёнсан-Пукто — 68.

О том, как обстоят дела с коронавирусом в мире, читайте в материале на сайте.

Темы статистика южная корея коронавирус
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