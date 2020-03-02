Эпидемия коронавируса в Южной Корее: статистика за сутки

За сутки — 1 марта — в Южной Корее зарегистрировано 476 новых случаев заражения COVID-2019.
Как следует из опубликованного отчета минздрава страны,
по данным, полученным Центром по контролю и профилактике заболеваний, на 00:00 часов по местному времени (18:00 по мск — прим. ред.) 2 марта, на территории Южной Кореи:
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22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".