Троих сотрудников агентства Sputnik Турция отпустили из-под стражи после допроса в Анкаре. Об этом сообщили РИА Новости. О задержании журналистов вечером 29 февраля сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В квартиры журналистов хотели проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, а также оскорбляли сотрудников агентства. Нападавшие предпринимали попытки выломать двери. Журналисты обратились в полицию, где их задержали для дачи показаний.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.