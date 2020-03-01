В Турции отпустили сотрудников Sputnik

Троих сотрудников агентства Sputnik Турция отпустили из-под стражи после допроса в Анкаре. Об этом сообщили РИА Новости. О задержании журналистов вечером 29 февраля сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В квартиры журналистов хотели проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, а также оскорбляли сотрудников агентства. Нападавшие предпринимали попытки выломать двери. Журналисты обратились в полицию, где их задержали для дачи показаний.