Лувр закрыли для туристов из-за коронавируса

Утром 1 марта администрация Лувра приняла решение отложить открытие музея на неопределенный срок. По словам представителя Лувра, руководство музея проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции.

"Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается", - отметил представитель музея.

Ранее глава французского минздрава Оливье Веран отменил все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек.