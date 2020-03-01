Утром 1 марта администрация Лувра приняла решение отложить открытие музея на неопределенный срок. По словам представителя Лувра, руководство музея проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции.
"Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается", - отметил представитель музея.
Ранее глава французского минздрава Оливье Веран отменил все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.