Пресс-служба Ватикана назвала фейковым сообщение о том, что Папа Римский Франциск заболел коронавирусом. Представители католической церкви утверждают, что у понтифика обычная простуда. Однако Франциск решил отменить еще одно мероприятие.
"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений, которые начнутся сегодня вечером в Аричче. В этом году простуда заставляет меня не участвовать в этом событии", - сообщил понтифик.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.