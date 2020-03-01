В Ватикане опровергли сообщения о заражении Папы Римского коронавирусом

Пресс-служба Ватикана назвала фейковым сообщение о том, что Папа Римский Франциск заболел коронавирусом. Представители католической церкви утверждают, что у понтифика обычная простуда. Однако Франциск решил отменить еще одно мероприятие.