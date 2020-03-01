Авиакомпания Emirates обратилась к сотрудникам с просьбой уйти в отпуск из-за экономических потерь, которые нанесла компании эпидемия коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters. В распоряжении агентства появилось письмо, разосланное руководством авиакомпании своим сотрудникам.
"Особой проблемой для нас сейчас является необходимость справиться с воздействием COVID-19", - сказано в письме.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.