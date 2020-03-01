Власти Японии заявили о завершении эвакуации пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. Ранее на борту судна находилось более 700 зараженных коронавирусом.
По словам министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, с судна были эвакуировано абсолютно все члены экипажа и пассажиры, которые до последнего оставались на борту.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.