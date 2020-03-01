В Японии завершилась эвакуация с лайнера Diamond Princess

Власти Японии заявили о завершении эвакуации пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. Ранее на борту судна находилось более 700 зараженных коронавирусом.

По словам министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, с судна были эвакуировано абсолютно все члены экипажа и пассажиры, которые до последнего оставались на борту.