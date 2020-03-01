Борис Джонсон объявил о помолвке и скоро в очередной раз станет папой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о помолвке со своей подругой Кэрри Саймондс. По словам представителя пары, к этому важному шагу британского премьера подтолкнула беременность его избранницы. Уже летом Кэрри Саймондс станет мамой. Для Бориса Джонсона это уже пятый ребенок.