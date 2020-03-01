Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о помолвке со своей подругой Кэрри Саймондс. По словам представителя пары, к этому важному шагу британского премьера подтолкнула беременность его избранницы. Уже летом Кэрри Саймондс станет мамой. Для Бориса Джонсона это уже пятый ребенок.
"Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке", - заявил представитель пары.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.