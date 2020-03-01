Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего. Однако перед этим Киев должен закрепить в конституции особый статус Донбасса.

"Прежде чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо бы выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить/изменить те, которые ему противоречат. А уж потом можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закреплённых Минскими соглашениями обязательств", - заявил Дейнего.