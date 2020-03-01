Глава Минобороны ФРГ призвала ужесточить санкции против РФ и Сирии

Министр обороны Германии, а также лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала оказать дополнительное давление на Россию и Сирию. По мнению политика, Евросоюз и США должны ужесточить санкции в отношении этих стран.

"ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии", - заявила Крамп-Карренбауэр.