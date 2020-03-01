Украинцев больше не будут пускать в Россию по внутренним паспортам

В Российской Федерации были ужесточены правила въезда для украинских граждан. Теперь они не могут въехать на территорию страны по внутренним паспортам. Чтобы преодолеть границу гражданину Украины необходимо предоставить на таможенном контроле заграничный паспорт. Такое ограничение действует с 1 марта 2020 года.

Примечательно, что вернуться из России в Украину можно будет по внутренним паспортам или даже по свидетельству о рождении.