Парижские балерины протестуют против пенсионной реформы

20 балерин из Парижской национальной оперы станцевали отрывок из "Лебединого озера" на ступнях Дворца Гарнье. Так балерины выступили против пенсионной реформы, на реализации которой настаивают власти страны.

Стены оперы были завешены различными транспарантами. На многих из ниж было написано: "Опера бастует" и "Культура в опасности".