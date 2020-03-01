В Японии почти тысяча человек заразились коронавирусом

Японские власти сообщили о том, что количество зараженных людей в стране увеличилось до 947. Жертвами коронавируса нового типа стали уже 12 человек. В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов. 41 человек успешно излечились и были выписаны.

Согласно статистике, большинство зараженных - это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess (705 человек). Еще 14 зараженных обнаружили среди японцев, которые были эвакуированы из Китая. 228 человек были заражены уже на территории Японии.