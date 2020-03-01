Японские власти сообщили о том, что количество зараженных людей в стране увеличилось до 947. Жертвами коронавируса нового типа стали уже 12 человек. В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов. 41 человек успешно излечились и были выписаны.
Согласно статистике, большинство зараженных - это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess (705 человек). Еще 14 зараженных обнаружили среди японцев, которые были эвакуированы из Китая. 228 человек были заражены уже на территории Японии.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.