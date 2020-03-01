Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

"Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля", - написал глава армянского правительства утром 1 марта.

По словам Пашиняна, инфицированный сам пришел в больницу и сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас медики оценивают состояние зараженного как удовлетворительное.