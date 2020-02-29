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Так ли хорош белорусский ВПК

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Военно-промышленные комплексы стран СНГ после развала СССР нельзя было назвать автономными. В рамках единого государства производственные центры разбросали по всей территории Советского Союза, однако после распада страны отношения между независимыми государствами стали портиться. Хотя необходимость взаимодействовать в рамках нужд ВПК по-прежнему выступала фактором дружбы.

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Принято считать, что одним из самых мощных ВПК обладает Белоруссия. Есть мнение, что совокупная производственная мощность комплекса сравнима даже с российской. Однако так ли это на самом деле?

За время независимости Белоруссия продала оружия на сумму в 3 млрд. долларов. География контрактов оказалось достаточно широкой. Однако в действительности это просто распродажа советских оружейных складов, которые остались за Минском после распада.

Фото с сайта versia.ru

Темы впк белоруссия военно-промышленный комплекс
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