Так ли хорош белорусский ВПК

Военно-промышленные комплексы стран СНГ после развала СССР нельзя было назвать автономными. В рамках единого государства производственные центры разбросали по всей территории Советского Союза, однако после распада страны отношения между независимыми государствами стали портиться. Хотя необходимость взаимодействовать в рамках нужд ВПК по-прежнему выступала фактором дружбы.

Принято считать, что одним из самых мощных ВПК обладает Белоруссия. Есть мнение, что совокупная производственная мощность комплекса сравнима даже с российской. Однако так ли это на самом деле?

За время независимости Белоруссия продала оружия на сумму в 3 млрд. долларов. География контрактов оказалось достаточно широкой. Однако в действительности это просто распродажа советских оружейных складов, которые остались за Минском после распада.

Фото с сайта versia.ru