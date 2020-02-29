Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он возмущен словами Пристайко о том, что украинский народ готов "простить" бывших врагов.
"Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя", - пояснил Пушков.
Ранее глава МИД Украины сообщил, что в стране не будут организовывать празднование в честь Дня Победы.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.