Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он возмущен словами Пристайко о том, что украинский народ готов "простить" бывших врагов.

"Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя", - пояснил Пушков.

Ранее глава МИД Украины сообщил, что в стране не будут организовывать празднование в честь Дня Победы.