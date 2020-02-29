Папа Римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за болезни

Папа Римский Франциск уже третий день подряд вынужден отменять мероприятия и встречи из-за недомогания. Об этом сообщило издание Associated Press.

По информации издания, понтифик еще ни разу не отменял такое количество публичных мероприятий из-за болезни. В пресс-службе Франциска сообщили, что, несмотря на недомогание, понтифик продолжает работать в своей резиденции. Представители Ватикана не сообщили, чем именно болен Папа Римский.