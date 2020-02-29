Папа Римский Франциск уже третий день подряд вынужден отменять мероприятия и встречи из-за недомогания. Об этом сообщило издание Associated Press.
По информации издания, понтифик еще ни разу не отменял такое количество публичных мероприятий из-за болезни. В пресс-службе Франциска сообщили, что, несмотря на недомогание, понтифик продолжает работать в своей резиденции. Представители Ватикана не сообщили, чем именно болен Папа Римский.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.