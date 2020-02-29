Азербайджан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

Власти Азербайджана сообщили о решении временно закрыть границу с Ираном из-за вспышки коронавируса нового типа.

"В связи с риском распространения коронавируса принято решение с 29 февраля, начиная с 16:00 (15:00 по Москве - прим. ред), временно закрыть на две недели государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима", - сообщили в кабинете министров Азербайджана.