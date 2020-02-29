Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к гражданам и призвал их перестать скупать туалетную бумагу в больших количествах. По его словам, в стране нет проблем с производством этого товара, поэтому поддаваться панике не стоит.
"Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности", - обратился глава правительства к японцам на пресс-конференции.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.