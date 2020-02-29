Синдзо Абэ призвал японцев не закупаться туалетной бумагой

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к гражданам и призвал их перестать скупать туалетную бумагу в больших количествах. По его словам, в стране нет проблем с производством этого товара, поэтому поддаваться панике не стоит.