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Пристайко хочет посоревноваться с Путиным в дзюдо

Мир » Бывший СССР

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что поиграл бы в гольф или посоревновался в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, если конфликт в Донбассе разрешится. 

"Помните, когда-то Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на "Восьмерку", курорт и тому подобное? Моя реакция первая была (первое, что я представил): безусловно, если он приезжает туда, туда приезжает Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается документ, что война в Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже.

Журналисты спросили у Пристайко насчет других видов спорта. Дипломат подчеркнул, что "на дзюдо тоже готов".

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