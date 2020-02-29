Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что поиграл бы в гольф или посоревновался в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, если конфликт в Донбассе разрешится.
"Помните, когда-то Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на "Восьмерку", курорт и тому подобное? Моя реакция первая была (первое, что я представил): безусловно, если он приезжает туда, туда приезжает Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается документ, что война в Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже.
Журналисты спросили у Пристайко насчет других видов спорта. Дипломат подчеркнул, что "на дзюдо тоже готов".
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.