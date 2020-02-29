Пресс-служба правительства Греции сообщила о массовых столкновениях на границе с Турцией. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об открытии границ с Евросоюзом для сирийских беженцев.
"Греция вчера подверглась нелегальной, организованной массовой атаке на наши границы и выдержала ее. Мы предотвратили проникновение более 4 тыс. нелегалов на наши территории", - сообщил представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.