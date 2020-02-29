Сирийский мигранты атаковали греческую границу

Пресс-служба правительства Греции сообщила о массовых столкновениях на границе с Турцией. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об открытии границ с Евросоюзом для сирийских беженцев.