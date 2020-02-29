Российских моряков приговорили к тюрьме в Кабо-Верде

Суд островного государства Кабо-Верде приговорил российских моряков с сухогруза ESER к длительным срокам тюремного заключения. Ранее их признали виновными в незаконном обороте наркотиков. На сухогрузе в феврале 2019 года было обнаружено 9,5 тонны наркотиков. Команда сухогруза утверждала, что не знала о запрещенном грузе.

Капитан судна Сергей Котловский получил 12 лет лишения свободы, а остальные десять членов команды были приговорены к десяти годам заключения.