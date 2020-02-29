Ким Чен Ын провел первые военные учения в КНДР с начала 2020 года

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведении первых в 2020 году военных учений под руководством главы республики Ким Чен Ына.

"Верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 28 февраля руководил учениями частей народной армии по нанесению объединенного огневого удара", - отмечается в сообщении.

Издание подчеркивает, что Ким Чен Ын "выразил восхищение" огневой мощью военных соединений, принимавших участие в учениях. Также учения доставили главе республики "большое удовольствие".