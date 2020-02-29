Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведении первых в 2020 году военных учений под руководством главы республики Ким Чен Ына.
"Верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 28 февраля руководил учениями частей народной армии по нанесению объединенного огневого удара", - отмечается в сообщении.
Издание подчеркивает, что Ким Чен Ын "выразил восхищение" огневой мощью военных соединений, принимавших участие в учениях. Также учения доставили главе республики "большое удовольствие".
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