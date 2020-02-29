Над Хорватией взорвался метеорит. ВИДЕО

В небе над Хорватией взорвался метеорит. Государственный астрономический союз сообщил, что это произошло около 10:30 по местному времени. Пролетая над одним из городов на расстоянии около 30 километров от поверхности Земли, метеорит взорвался. Звук взрыва было слышно на протяжении нескольких секунд, а небо озарила яркая вспышка.

Момент взрыва также попал в поле зрения видеорегистратора.