В небе над Хорватией взорвался метеорит. Государственный астрономический союз сообщил, что это произошло около 10:30 по местному времени. Пролетая над одним из городов на расстоянии около 30 километров от поверхности Земли, метеорит взорвался. Звук взрыва было слышно на протяжении нескольких секунд, а небо озарила яркая вспышка.
Момент взрыва также попал в поле зрения видеорегистратора.
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