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Народ Ливии восстал против Турции и боевиков ПНС

Мир

В Бенгази, втором по величине городе Ливии после Триполи, прошел массовый митинг против вмешательства Турции во внутренний конфликт в этой стране. Ливийцы вновь вышли на шествие, чтобы высказать свою позицию.

Ливийский народ намерен защитить страну от вмешательства третьих сторон, которые сеют хаос в североафриканском государстве. В первую очередь жителей Ливии тревожат действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддерживающего террористические группировки, входящие в состав так называемого Правительства национального согласия.

Ливийцы вышли на митинг в Бенгази с плакатами, содержащими лозунги в поддержку Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, защищающего население от атак со стороны протурецких сил и боевиков, подконтрольных ПНС.

Шествие возглавили родные и близкие погибших в результате обстрелов ПНС. Акция стала самой массовой за все время кризиса в Ливии, символом народной воли и единения нации.

В Бенгази ранее 14 февраля также прошла акция против турецкого вмешательства, когда на улицы вышли сотни тысяч ливийцев, чтобы выразить свою позицию.

Стоит отметить, подконтрольные ПНС Ливии боевики проводят обстрелы не только позиций ЛНА, но и жилых кварталов в Триполи, в результате гибнут мирные люди.

Темы турция митинг бенгази
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Народ Ливии восстал против Турции и боевиков ПНС
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