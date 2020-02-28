ЛНА строго соблюдает режим прекращения огня — Таляль Майхуб

Возглавляющий Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Таляль Майхуб высоко оценил профессионализм солдат Ливийской национальной армии. Он отметил, что возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром ЛНА строго соблюдает условия режима прекращения огня.

Комитет опубликовал официальное заявление 27 февраля, подчеркнув, что подопечные Хафтара воздерживаются от ответа на провокации ПНС, несмотря на многократные нарушения перемирия со стороны подконтрольных Файезу Сарраджу радикальных бандформирований.

По словам Майхуба, на стороне триполитанского "правительства" выступают турецкие военные, наемники и боевики различных террористических группировок. Глава Комитета уточнил, что турецкая сторона наладила нелегальную поставку вооружения радикалам Сарраджа, а также переброску террористов из сирийского Идлиба. Тем не менее, несмотря на поддержку Анкары, ЛНА зажала боевиков ПНС в Триполи. Все попытки турецких военных исправить ситуацию привели лишь к потерям бронетехники и беспилотников.

Напомним, по условиям Схиратского соглашения, Правительство национального согласия считалось легитимным (переходным) до 2018 года. Структура Сарраджа должна была передать все полномочия избранному народом парламенту. Однако ПНС отказалось следовать условиям договора, превратив столицу в пристанище террористов со всего Ближнего Востока и Африки, что только усилило ливийский кризис. Вмешательство Турции еще больше усугубило ситуацию.