Лавров рассказал о дефиците доверия к НАТО

НАТО наращивает военные силы у российских границ. Это вызывает напряженность.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

"Мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведёт к росту напряжённости и усугублению дефицита доверия", — заявил глава российского МИД.

Он предложил коллеге варианты действий со стороны НАТО, которые снизят напряженность и укрепят доверительные отношения.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено активно поддержать Турцию в Сирии. Будет усилена воздушная поддержка. Также рассматриваются другие варианты помощи.