НАТО наращивает военные силы у российских границ. Это вызывает напряженность.
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.
"Мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведёт к росту напряжённости и усугублению дефицита доверия", — заявил глава российского МИД.
Он предложил коллеге варианты действий со стороны НАТО, которые снизят напряженность и укрепят доверительные отношения.
Ранее сообщалось, что НАТО намерено активно поддержать Турцию в Сирии. Будет усилена воздушная поддержка. Также рассматриваются другие варианты помощи.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».