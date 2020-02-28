Лукашенко: пенсионная система Белоруссии требует реформ

Изжившей себя назвал пенсионную систему Белоруссии президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, она требует переформатирования.

О возможных реформах белорусский лидер рассказал журналистам.

"Пенсионная система в том виде, в котором мы её сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила… Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что у страны перед глазами есть опыт России и других стран. На основе разработок, которые успешно внедрены в других государствах, будет разрабатываться пенсионная реформа Белоруссии.