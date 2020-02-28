К европейским границам стягиваются тысячи беженцев

Беженцы из Сирии, Пакистана, Ирака и Ирана идут в страны Европы. Многотысячная толпа движется через Турцию.

Они стягиваются к границам с европейскими странами. Турецкие власти и пограничники больше не пытаются их остановить. Большие группы людей, намеревающихся попасть в Европу, замечены в Стамбуле, Айдыне, Эдирне и Измире.

Между тем с 2016 года Турция получает от Евросоюза деньги на содержание беженцев, которые приходят в страну из соседних Сирии, Ливана, Иордании. Сюда же возвращают нелегалов, которые через Турцию попадают в Грецию.

Ранее сообщалось, что в Греции идут массовые протесты. Местные жители выступают против строительства лагерей для беженцев.