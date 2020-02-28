Беженцы из Сирии, Пакистана, Ирака и Ирана идут в страны Европы. Многотысячная толпа движется через Турцию.
Они стягиваются к границам с европейскими странами. Турецкие власти и пограничники больше не пытаются их остановить. Большие группы людей, намеревающихся попасть в Европу, замечены в Стамбуле, Айдыне, Эдирне и Измире.
Между тем с 2016 года Турция получает от Евросоюза деньги на содержание беженцев, которые приходят в страну из соседних Сирии, Ливана, Иордании. Сюда же возвращают нелегалов, которые через Турцию попадают в Грецию.
Ранее сообщалось, что в Греции идут массовые протесты. Местные жители выступают против строительства лагерей для беженцев.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.