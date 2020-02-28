Спецназ вышел на охрану российского посольства в Турции

Охрану российских учреждений в Турции усилили. Теперь правопорядок обеспечивают бойцы спецназа.

Об этом рассказали в посольстве России в Турции.

"Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", — сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что турецкие политики готовы начать войну с Россией. Причина тому — усиление конфликта в сирийском Идлибе и смерть турецких военных.