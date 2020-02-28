Охрану российских учреждений в Турции усилили. Теперь правопорядок обеспечивают бойцы спецназа.
Об этом рассказали в посольстве России в Турции.
"Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", — сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
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