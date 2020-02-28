Индонезия и Иран договорились об обмене офицерами. Таким образом страны намерены расширить военное сотрудничество.

Об этом рассказал командующий военным кораблем Ирана.

"Конечно, это то, что обсуждается обеими сторонами, особенно высшими властями, и я уверен, что обмен офицерами представляет интерес для двух стран. В этой связи мы встретились с несколькими офицерами военно-морского флота и национальной армии Индонезии. Первоначальное соглашение было достигнуто", — заявил Эсан Насири в Джакарте.