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Иран и Индонезия обменяются военными

Мир

Индонезия и Иран договорились об обмене офицерами. Таким образом страны намерены расширить военное сотрудничество.

Об этом рассказал командующий военным кораблем Ирана.

"Конечно, это то, что обсуждается обеими сторонами, особенно высшими властями, и я уверен, что обмен офицерами представляет интерес для двух стран. В этой связи мы встретились с несколькими офицерами военно-морского флота и национальной армии Индонезии. Первоначальное соглашение было достигнуто", — заявил Эсан Насири в Джакарте.

Иранцы уже прибыли в Индонезию. В рамках совместных мероприятий планируются лекции для студентов военно-морских академий двух стран.

иран индонезия военное сотрудничество
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