Индонезия и Иран договорились об обмене офицерами. Таким образом страны намерены расширить военное сотрудничество.
Об этом рассказал командующий военным кораблем Ирана.
"Конечно, это то, что обсуждается обеими сторонами, особенно высшими властями, и я уверен, что обмен офицерами представляет интерес для двух стран. В этой связи мы встретились с несколькими офицерами военно-морского флота и национальной армии Индонезии. Первоначальное соглашение было достигнуто", — заявил Эсан Насири в Джакарте.
Иранцы уже прибыли в Индонезию. В рамках совместных мероприятий планируются лекции для студентов военно-морских академий двух стран.
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