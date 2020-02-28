Послы 29 стран НАТО соберутся 28 февраля вместе. Они планируют обсудить ситуацию в Идлибе.

С такой инициативой к военному альянсу обратилась Турция, потерявшая накануне 33 своих бойцов.

Ряд турецких политиков обвиняет в гибели военных Россию. По словам советника президента Турции Месута Хакки, страна готова к войне с Россией. В Совете федерации России предостерегают от обострения конфликта в Сирии.

"Назревает конфликт очень серьезного и опасного уровня. Уже было ЧП, когда Турция сбила в ноябре 2015 года наш Су-24. Тогда Анкара принесла извинения, и отношения наших стран были восстановлены благодаря доброй воле нашего руководства. Если Турция сейчас продолжит такую же линию, продолжит угрожать и наносить удары, в том числе и по нашим самолетам, то может начаться конфликт между нашими силами, что очень нежелательно, ведь Турция в свое время внесла большой вклад в борьбу с террористами в Сирии", — высказал свое мнение первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.