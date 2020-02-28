Южнокорейцам запретят въезд в Россию

Въезд граждан Южной Кореи ограничат в России. Запрет вступит в силу 1 марта.

Причиной тому стало распространение коронавируса.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 московского времени 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России", — сообщается на сайте правительства.

Исключение составит аэропорт Шереметьево. Прилетев в него и пройдя все необходимые проверки, граждане Южной Кореи смогут попасть на территорию России.

Между тем первый случай коронавируса выявили в Новой Зеландии. Ранее "Правда.Ру" сообщала о появлении заболевания в Белоруссии и Литве. С 28 февраля в России ограничен въезд для граждан Ирана.