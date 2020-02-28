Иранец привез коронавирус в Белоруссию

Коронавирус обнаружен на территории Белоруссии. Пациентом оказался гражданин Ирана.

Он привез опасное заболевание с родины.

"27 февраля тесты… показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля", — сообщает министерство здравоохранения страны.

Сейчас молодой человек, который чувствует себя удовлетворительно, срочно госпитализирован, а все, с кем он контактировал с момента приезда, помещены в карантин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в стране достаточно возможностей, чтобы не допустить распространения заболевания.

Первый случай коронавируса выявлен и в Литве. Диагноз поставлен женщине, которая вернулась из поездки по Италии. Ее поместили в карантин в Шяуляе.