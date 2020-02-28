Ярошенко так и не получил медицинской помощи в США

Одну-две недели подождать врача предложили российскому летчику Константину Ярошенко. Он отбывает наказание в американской тюрьме.

Накануне он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и обратился за помощью. Его поддержали российские дипломаты, потребовавшие оказать гражданину России врачебную помощь.

Как известно на сегодняшний день, врач так и не пришел к осужденному. Между тем сам Ярошенко не исключает, что у него случился микроинсульт.

"Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы. Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель. Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении", — отметили в посольстве России.

Дипломаты направили в Госдепартамент ноту протеста и ожидают изменения ситуации.