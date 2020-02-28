По данным Всемирной организации здравоохранения, на 28 февраля в мире зарегистрировано, исключая Китай, 3664 случая заражения коронавирусом.
"Заболевшие "новой пневмонией", вызываемой вирусом Covid-19, обнаружены в 46 странах. Летальным исходом болезнь закончилась в 57 случаях", — написано в официальном отчете ВОЗ.
Напомним, что еще вчера речь в аналогичном документе шла о:
И если в самом материковом Китае обстановка — очень на то похоже — начинает стабилизироваться, то в других странах вирус только набирает силу. Особенно тревожные новости приходят из Южной Кореи.
Эпидемия в Китае: статистика за сутки
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.