3664 случая заражения коронавирусом зарегистрировано вне Китая

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 28 февраля в мире зарегистрировано, исключая Китай, 3664 случая заражения коронавирусом.

"Заболевшие "новой пневмонией", вызываемой вирусом Covid-19, обнаружены в 46 странах. Летальным исходом болезнь закончилась в 57 случаях", — написано в официальном отчете ВОЗ.

Напомним, что еще вчера речь в аналогичном документе шла о:

3474 зараженных;

44 странах;

54 смертях от Covid-19.

И если в самом материковом Китае обстановка — очень на то похоже — начинает стабилизироваться, то в других странах вирус только набирает силу. Особенно тревожные новости приходят из Южной Кореи.

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Эпидемия в Китае: статистика за сутки

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