Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи

2022 зараженных коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее.

Такова цифра ежедневного эпидемиологического отчета Минздрава страны.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, на 00:00 часов 28 февраля в Южной Корее за сутки зарегистрировано 256 новых случаев заражения COVID-2019, из них

в городе Тэгу — 182,

в провинции Кёнсан-Пукто — 49.

Эпидемиологическая ситуация

От коронавируса в стране

скончались 13 человек,

выздоровели 26,

под наблюдением — 24 751 человека.

По-прежнему "лидируют" по числу заболевших новой пневмонией, вызванной COVID-2019 члены секты "Синчхончжи" —

их более 700.

Отдельную статистику начали вести военные: