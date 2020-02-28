2022 зараженных коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее.
Такова цифра ежедневного эпидемиологического отчета Минздрава страны.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, на 00:00 часов 28 февраля в Южной Корее за сутки зарегистрировано 256 новых случаев заражения COVID-2019, из них
От коронавируса в стране
По-прежнему "лидируют" по числу заболевших новой пневмонией, вызванной COVID-2019 члены секты "Синчхончжи" —
их более 700.
Отдельную статистику начали вести военные:
25 военнослужащих госпитализированы с подтвержденным коронавирусом.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.