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Источник Правда.Ру

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи

Мир

2022 зараженных коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее.

Такова цифра ежедневного эпидемиологического отчета Минздрава страны.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, на 00:00 часов 28 февраля в Южной Корее за сутки зарегистрировано 256 новых случаев заражения COVID-2019, из них

  • в городе Тэгу — 182,
  • в провинции Кёнсан-Пукто — 49.

Эпидемиологическая ситуация

 От коронавируса в стране

  • скончались 13 человек,
  • выздоровели 26,
  • под наблюдением — 24 751 человека.

По-прежнему "лидируют" по числу заболевших новой пневмонией, вызванной COVID-2019 члены секты "Синчхончжи" —

их более 700.

Отдельную статистику начали вести военные:

25 военнослужащих госпитализированы с подтвержденным коронавирусом.

южная корея коронавирус
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