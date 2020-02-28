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Эпидемия в Китае: статистика за сутки

Мир

За сутки в материковой части КНР выявлено 327 новых зараженных коронавирусом.

По данным, распространенным сегодня китайским госкомитетом по здравоохранению,

на 00:00 часов 28 февраля в стране:

  • 78 824 человек, зараженных коронавирусом,
  • скончались 2788 больных,
  • выздоровели 36 117 пациентов,
  • 39 919 человек находятся в больницах (7 952 - в тяжелом состоянии),
  • под наблюдением - более 65,2 тыс., имевших контакт с зараженными.

За сутки:

  • новых заражений 327
  • вылечено - 3622 человека,
  • скончались - 44 (из них 41 - в Хубэе),
  • подозрение на коронавирус - 452.

В эпицентре эпидемии, провинции Хубэй

за сутки

всего
  • новых заражений - 318 случаев заражения (313 из них - в Ухане),
  • выписано - 3203 человека (из них 2498 - в Ухане),
  • умер 41 пациент (28 - в Ухане).
  • было выявлено 65 914 случаев заражения,
  • выздоровели более 24,4 тысячи пациентов,
  • болеют сейчас 36 829 человек,
  • в тяжелом состоянии 7 633 человека,
  • скончались 2682 скончались (в Ухане - 2132).
Темы китай сутки статистика коронавирус
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