Эпидемия в Китае: статистика за сутки
За сутки в материковой части КНР выявлено 327 новых зараженных коронавирусом.
По данным, распространенным сегодня китайским госкомитетом по здравоохранению,
на 00:00 часов 28 февраля в стране:
- 78 824 человек, зараженных коронавирусом,
- скончались 2788 больных,
- выздоровели 36 117 пациентов,
- 39 919 человек находятся в больницах (7 952 - в тяжелом состоянии),
- под наблюдением - более 65,2 тыс., имевших контакт с зараженными.
За сутки:
- новых заражений 327
- вылечено - 3622 человека,
- скончались - 44 (из них 41 - в Хубэе),
- подозрение на коронавирус - 452.
В эпицентре эпидемии, провинции Хубэй
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за сутки
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всего
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- новых заражений - 318 случаев заражения (313 из них - в Ухане),
- выписано - 3203 человека (из них 2498 - в Ухане),
- умер 41 пациент (28 - в Ухане).
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- было выявлено 65 914 случаев заражения,
- выздоровели более 24,4 тысячи пациентов,
- болеют сейчас 36 829 человек,
- в тяжелом состоянии 7 633 человека,
- скончались 2682 скончались (в Ухане - 2132).