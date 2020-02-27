Словакия не рекомендует злоупотреблять антироссийскими санкциями

Братислава намерена продолжить конструктивные и перспективные отношения с Россией. А другим странам рекомендовала не злоупотреблять политическими и экономическими ограничениями в отношении России.

Такое заявление сделал сегодня глава словацкого правительства Петер Пеллегрини.

"Сегодняшний визит — четкий сигнал о том, что Братислава будет продолжать наши конструктивные, перспективные и хорошо развивающиеся отношения. Мы хотим продолжать те позитивные отношения, которые сложились за последние годы, и выражаем убежденность в том, что это будет происходить и в последующие годы. Наше экономическое сотрудничество становится более позитивным, и я был бы очень рад, если мы сможем его продолжать", — сказал Пеллегрини на встрече с Михаилом Мишустиным в Москве.

А вот на Украине призывают последовательно вводить все новые и новые санкции против России. Такое мнение высказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.