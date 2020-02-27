Посол Белоруссии в Армении Игорь Назарук выразил беспокойство в связи с учениями НАТО вблизи границ республики, особенно с учетом того, что руководство альянса рассказало о ядерном сценарии в отношении бывшей союзной республики.
"Меня тревожит, что активизировались учения НАТО в непосредственной близости от России и Белоруссии", — сказал Назарук.
Он напомнил, что Минск избавился от ядерного оружия всех видов полностью, в том числе демонтировал шахты и другие пусковые установки на своей территории. На этом фоне НАТО разворачивает эшелоны противоракетной обороны (ПРО) практически в непосредственной близости от границ Белоруссии якобы как превентивную меру "иранской ядерной угрозой".
"Когда отсутствует угроза для НАТО, вместо того чтобы снизить свою активность, НАТО наоборот ее наращивает. Это очень тревожит", — резюмировал дипломат.
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