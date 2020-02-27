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Источник Правда.Ру

Киевские политики придумали, как остановить войну в Донбассе

Мир

Остановить войну в Донбассе и вернуть регион в состав Украины предлагают члены партии "Голос". Они разработали план, состоящий из семи шагов.

В первую очередь необходимо остановить стрельбу. Перемирие должно быть долгосрочным — от полугода.

"Для того чтобы прекратить войну, недостаточно просто прекратить стрелять… Мы настаиваем на том, чтобы было долгосрочное прекращение огня на всей линии фронта на протяжении шести месяцев — это условие для любых дальнейших шагов. Украина ничего не должна дальше делать, пока мы не убедимся в способности другой стороны придерживаться этого базового условия", — рассказал о плане один из лидеров партии, депутат Верховной Рады Сергей Рахманин.

Также требуется создать 2,5-километровую демилитаризованную зону, далее последует разоружение обеих сторон. После этого на оккупированных территориях предлагается создать временную международную администрацию ООН или ОБСЕ, которая позднее передаст власть руководству Украины. Через год после этого необходимо провести местные выборы.

Темы донбасс партия голос сергей рахманин
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