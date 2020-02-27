Итальянцы пытаются сбежать из карантина

Пять раз жители севера Италии пытались сбежать из зоны карантина. Их поймали полицейские и принудительно вернули домой.

В так называемой "красной зоне" провинции Лоди находятся около 47 тысяч человек. Это место определено как очаг распространения коронавируса на Севере Италии. В течение 15 дней местным жителям не рекомендуют покидать дома, а также запрещено выезжать за пределы зоны карантина.

Тем, кто пытался сбежать, предъявлено обвинение в "неисполнении предписанных властями мер по обеспечению общественной безопасности". Итальянцам грозят штрафы.

Сейчас в Италии известно о 474 заболевших коронавирусом пациентах.